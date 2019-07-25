فوز جونسون يدفع 9 وزراء للاستقالة من الحكومة البريطانية

كشف تسعة وزراء بريطانيين عن استقالتهم من الحكومة، وذلك بعد فوز بوريس جونسون، برئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، وزعامة حزب المحافظين، خلفاً لتيريزا ماي.

وكان أحدث الوزراء الذين أعلنوا أنهم سيتركون مجلس الوزراء، وزير الخارجية، جيريمي هانت، الذي قال إنه لن يشترك في الحكومة الجديدة برئاسة جونسون، بعد رفض عرض رئيس الوزراء الجديد تولي منصب آخر.

حيث قال هانت فى تغريدة عبر حسابه على “تويتر”:

“كان شرف لي لو أنني واصلت عملي، ولكني أتفهم حاجة رئيس وزراء جديد لاختيار فريقه”.

هذا وتعهد هانت الذي خسر أمام جونسون في انتخابات زعامة حزب المحافظين، بتقديم الدعم الكامل لجونسون كمشرع عن الحزب ذاته داخل البرلمان البريطاني.

وسبقته وزيرة الدفاع، بيني موردون، التي قالت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”:

“سأتجه إلى المقاعد الخلفية في البرلمان حيث سيحصل رئيس الوزراء جونسون على دعمي الكامل، وكذلك خلفائي”.

كما سارع كل من وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، ووزير الأعمال غريغ كلارك، ووزير التعليم داميان هيندز، إلى اللحاق بها عبر “تويتر” ليعلنوا أنهم سيغادرون أيضا.ً

وأعلن وزير الخزانة فيليب هاموند استقالته من منصبه، وتبعه وزير التنمية الدولية روري ستيوارت، ووزير العدل ديفيد جوك.

ويقول الثلاثة إنهم لا يستطيعون دعم التزام جونسون الذي وصف موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بحلول 31 أكتوبر بأنه مسألة حياة أو موت.

واستقال وزير مكتب مجلس الوزراء، ديفيد لدينجتون، المعروف باسم نائب رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع من منصبه.

وتسلم جونسون مهامه رسمياً رئيساً لوزراء بريطانيا أمس الأربعاء خلفاً لتيريزا ماي.