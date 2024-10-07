فوز عالمين أمريكيين في جائزة نوبل للطب

أعلنت اللجنة القائمة عن جوائز “نوبل 2024″، أسماء الفائزين بالجائزة في مجال الطب لهذا العام، حيث كانت من نصيب عالمين أمريكيين.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة المسؤولة عن الجائزة، أن “الجائزة في مجال الطب والفيزيولوجيا لهذا العام، منحت للعالمين الأمريكيين، فيكتور أمبروز وغاري رافكين لاكتشافهما ما يسمى بـ”جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق” أو ‘microRNA.

وأضاف البيان: “فاز العالمان بالجائزة لاكتشافهما جزيئات microRNA ودورها في تنظيم عمل الجينات، اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات، تبيّن أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر”.

هذا وتختار جمعية “نوبل” بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة (1.1 مليون دولار)، من مِيراث مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، وقد تم منح جائزة الطب 114 مرة لإجمالي 227 فائزا، وتم منح 13 امرأة فقط الجائزة.

وتعتبر جائزة نوبل من أهم الجوائز العالمية في العديد من المجالات، مثل الطب والفيزياء والكيمياء والآداب وغيرها، ويتم دعوة الفائزين لتسلم جوائزهم في احتفالات تُقام في 10 ديسمبر الذي يوافق ذكرى وفاة نوبل، وتستمر إعلانات نوبل بالكشف عن جائزة الفيزياء الثلاثاء، والكيمياء يوم الأربعاء، والأدب يوم الخميس، وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة وجائزة الاقتصاد يوم 14 أكتوبر.

وتم منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب العام الماضي إلى الأمريكية المجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان لاكتشافاتهما التي ساعدت على تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم أر إن أيه) ضد كوفيد-19 والتي كانت حاسمة في إبطاء تفشي الوباء.

الفائزون بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة

2024: فيكتور أمبروس وغاري رافكن من الولايات المتحدة

2023: كاتالين كاريكو من المجر ودرو وايسمان من الولايات المتحدة

2022: سفانتي بابو من السويد

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان من الولايات المتحدة

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس من الولايات المتحدة ومايكل هوتن من بريطانيا

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا من الولايات المتحدة وبيتر راتكليف من بريطانيا

2018: جيمس ب. أليسون من الولايات المتحدة وتاساكو هونجو من اليابان

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ من الولايات المتحدة

2016: يوشينوري أوسومي من اليابان

2015: وليام كامبل من ايرلندا وساتوشي أومورا من اليابان ويويو تو من الصين