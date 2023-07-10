فوز قائمة «النخلة» في انتخابات بلديى البيضاء

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فوز قائمة النخلة ضمن انتخابات بلدية البيضاء، بـ3523 صوتا.

وعلى مستوى الأفراد، ذكرت اللجنة اليوم في مؤتمر صحفي أنّه فاز المرشح محمد نوح بالمقعد الأول بـ2100 صوت، ورافع الحمدي بالمقعد الثاني بـ1300 صوت.

وأوضحت اللجنة أنّ نسبة مشاركة الناخبين بلغت 35% بواقع 12 ألف مشاركة من أصل 29 ألفا، مضيفة أنّ نجاح هذه الانتخابات هو «انتهاء للفتنة»، داعية الجميع إلى تقبل هذه النتائج.

وشهدت البيضاء في مارس الماضي، انقساما حول تكليف إدارة جديدة للمجلس التسييري للمدينة، وذلك عقب صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بتكليف عميد لها.