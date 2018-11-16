فوز ثأري لمصر على تونس في الدقيقة الأخيرة

تفوق المنتخب المصري، على نظيره التونسي بثلاثة أهداف لهدفين في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة.

وثأر الفراعنة لهزيمتهم أمام نسور قرطاج، في ملعب رادس، بالجولة الأولى للمجموعة، ليرفع رصيده لـ12 نقطة، متساويا مع تونس الذي احتفظ بالصدارة، لفارق المواجهات المباشرة، بعد تسجيله هدفين في مرمى منتخب مصر، على أرض الأخير.

تقدم منتخب تونس بهدف نعيم السليتي في الدقيقة 13، وتعادلت مصر بهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 32، ثم عزز باهر المحمدي تقدم فريقه بالدقيقة 60، حتى تعادل السليتي بالدقيقة 72، ولكن محمد صلاح خطف هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتحل مصر ضيفة على النيجر في مارس المقبل بالجولة الأخيرة من التصفيات بينما تستضيف تونس منتخب إي سواتيني.

وبعد انتهاء التصفيات يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة كأس إفريقيا التي تنطلق في 15 يونيو بالكاميرون.