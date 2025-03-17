فوضى «الدردشات الجماعية» انتهت.. «واتساب» يطوّر ميزة ستغيّر كل شئ

أعلن تطبيق “واتساب” عن تحديث جديد يهدف إلى تحسين تجربة “الدردشات الجماعية”، حيث ذكرت مواقع مختصة بالشأن التقنية، أن “تطبيق “واتسآب”، يختبر ميزة جديدة في دردشات المجموعات، تم تصميمها لتسهيل تتبع الردود على رسائل محددة في الدردشات، ما يجعل المراسلات أكثر تنظيما وسهولة في الفهم”.

وبحسب موقع WABetaInfoK”ويب تالنفوكس”، “بدلا من التمرير عبر الدردشة بحثا عن ردود متفرقة، ستقوم الميزة الجديدة بتجميع كل الردود على رسالة معينة في محادثات منفصلة عن الدردشة الرئيسية، وهذا من شأنه أن يسهل رؤية الرسائل وضمان وصول ردودك إلى عدد أكبر من الأشخاص في الدردشة الجماعية”.

ووفق الموقع، “سيتمكن المستخدمون من النقر ببساطة على سلسلة محادثات لرؤية جميع الردود المتعلقة بها في مكان واحد. وهذا سيساعد على متابعة المحادثات بسهولة دون الحاجة للتمرير طويلا للعثور على رد معين”.

وأوضح موقع موقع WABetaInfoK”ويب تالنفوكس”، “بدلا من التمرير عبر قائمة طويلة من الردود الفردية، سيتمكن المستخدمون من متابعة وعرض جميع الردود ذات الصلة في سلسلة محادثات مخصصة، ما يحافظ على تنظيم المحادثة وسهولة متابعتها، وفي دردشات المجموعات، حيث يمكن أن تصبح المناقشات سريعا مربكة، ستوفر هذه الميزة على المستخدمين عناء التمرير عبر سجل الدردشة بالكامل للعثور على رد محدد، حيث يمكنهم بسهولة التنقل عبر سلاسل المحادثات والتركيز على المحادثات ذات الصلة دون فقدان السياق”.

ووفقاً للصور الأولية التي تم تسريبها، “يستطيع المستخدمون النقر على أي موضوع داخل المجموعة لمشاهدة جميع الردود المتعلقة به في سلسلة محادثة منفصلة، مما يسهم في تنظيم النقاشات وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة في التصفح”.

وقال موقع WABetaInfoK”ويب تالنفوكس”: “من المتوقع إصدار هذه الميزة في تحديث مستقبلي للمحادثات الفردية، ودردشات المجموعات، والمجتمعات، والقنوات”.

📝 WhatsApp beta for Android 2.25.7.7: what's new?



WhatsApp is working on a feature to organize message replies into threaded conversations, and it will be available in a future update!https://t.co/sWepwLucbG pic.twitter.com/ijr54Iccg1 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2025

يذكر أنه “في السابق، كانت الردود المتعددة داخل مجموعات “واتساب” تتسبب في تكدس الرسائل، ما يجعل من الصعب العثور على إجابات أو متابعة موضوع معينن ومع هذا التحديث، سيتمكن المستخدمون من رؤية جميع الردود المترابطة في مكان واحد، مما يحد من الفوضى التي تصاحب الدردشات الجماعية الكبيرة”.