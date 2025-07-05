فوضى ليلية على مدرج مايوركا.. الركاب يفرون من الطائرة في مشهد هستيري!

شهد مطار بالما في جزيرة مايوركا الإسبانية حالة من الفوضى والهلع بعد إنذار بوجود حريق على متن طائرة تابعة لشركة “رايان إير” كانت تستعد للإقلاع نحو مدينة مانشستر البريطانية، ما دفع ركاباً إلى القفز من الطائرة عبر الجناح هرباً من الخطر، وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصاً بجروح طفيفة.

بدأت التحذيرات بعيد منتصف الليل، حيث أظهرت لقطات مصورة لحظات الذعر أثناء مغادرة الركاب للطائرة عبر أحد الأجنحة، في وقت هرعت فيه فرق الإطفاء والطوارئ إلى المدرج. وتم استدعاء خدمات الطوارئ الساعة 12:35 صباحاً، فيما وصل الحرس المدني وأربع سيارات إسعاف إلى الموقع.

وأوضح مركز تنسيق الطوارئ الإقليمي أن ستة من المصابين نُقلوا إلى مستشفيات محلية، بينهم ثلاثة إلى عيادة “كلينيكا روتجر” وثلاثة آخرون إلى مستشفى “كيرونسالود بالمبلاناس”، بينما تلقى البقية العلاج في الموقع. ووفقاً للتقارير الأولية، وقعت معظم الإصابات أثناء إخلاء الطائرة.

شركة “رايان إير” أكدت لاحقاً أن إنذار الحريق كان خاطئاً، وأن الرحلة أُوقفت احترازياً بعد ظهور إشارة تحذيرية.

وقال متحدث باسم الشركة إن “الإخلاء جرى باستخدام الشرائح القابلة للنفخ، وتعرض عدد قليل من الركاب لإصابات بسيطة مثل التواء الكاحل، وتلقى الجميع العناية الطبية اللازمة”.

الحادث أثار تساؤلات حول نظم التحذير والسلامة في الطائرات، وسط إشادة بسرعة استجابة الطاقم وخدمات الطوارئ التي حالت دون وقوع إصابات خطيرة.

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