فوق معدلاتها الصيفية.. الأرصاد الجوية تتحدث عن درجات حرارة مرتفعة في البلاد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأنّ الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من يوم الأحد خلال اليومين القادمين، سيكون ساخن.

وأوضح المركز بأنّه لاتزال الأجواء ساخنةعلي أغلب مناطق ليبيا نتيجة كتله هوائية ساخنة حيت تكون درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدلاتها الفصلية. وتوقّع المركز الوطني بأنّ درجات الحرارة ستتراوح علي المناطق الساحلية مابين 34-40 مئوية، وعلي مناطق الدواخل والجنوب ما بين 40-45 مئوية.

وتابع المركز أنّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ بداية من مساء يوم الأربعاء علي مناطق أقصي الشمال الغربي، بحسب البيان.

وحذّر المركز من رياح نشطة ستحدث مساء اليوم على ساحل البريقة وعلى الساحل الممتد من ساحل درنة الى خليج بمبا تصل سرعتها إلى 25 عقدة.