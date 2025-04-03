«فولكسفاغن» تردّ: رفع أسعار «السيارات» المخصصة إلى أمريكا

أفادت وكالة “بلومبرغ” عن “نية شركة “فولكسفاغن” الألمانية نقل تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى أسعار سياراتها المصدرة إلى الولايات المتحدة ما سيقود إلى زيادة أسعارها”.

وذكرت الوكالة “أن “فولكسفاغن” تخطط لإضافة رسوم الاستيراد إلى أسعار سياراتها التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة”.

وتأتي الخطوة “بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، “أخطرت الشركة الألمانية الوكلاء في الولايات المتحدة، كما أفادت بإجراء تعليق مؤقت لشحنات السكك الحديدية للسيارات من المكسيك ووجود تأخير في شحن السيارات في الموانئ الأوروبية”.

وحذر مسؤول في “فولكسفاغن” من أن “الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المنتجة خارج البلاد ستكون لها عواقب سلبية على السوق الأمريكية المحلية وعلى الصناعة بأكملها في جميع أنحاء العالم”.