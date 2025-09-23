فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيشكل «مجموعة مانحة» لإعادة إعمار غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيشكل مجموعة مانحين لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم استدامة أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وقالت فون دير لاين: “نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان بقاء السلطة الفلسطينية، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون أي دولة فلسطينية قابلة للاستمرار اقتصادياً، وهو ما يمكن تحقيقه بدعم من جيران الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إنشاء “أداة مخصصة” لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع جهود المانحين الآخرين.

في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إدانته للحملة العسكرية على غزة وللتصعيد في الضفة الغربية، مشدداً على أن “السبيل الوحيد للمضي قدماً هو حل الدولتين”.

كما طالب بوقف المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ودعا إلى استغلال “وقت السلام الآن” لفتح الأفق أمام حل شامل ومستدام.

وأكد كوستا أنه “من مسؤوليتنا العمل الآن بما يخدم السلام والعدالة في المنطقة”.