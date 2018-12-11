فيتامين ” د ” أثناء الحمل يحمي الطفل من مرض الفصام

لافتين إلى أن الأشخاص الذين يولدون بمعدلات قليلة من فيتامين ” د ” يزيد احتمال إصابتهم بالفصام بنسبة 44%.

وفي السياق نفسه، أشار العلماء إلى أنّه بما أن الجنين يعتمد على مخزون فيتامين ” د ” للأم، فإن النتائج توحي بأن ضمان وجود مستويات كافية من الفيتامين لدى النساء الحوامل قد يؤدي إلى وقاية الأطفال من بعض حالات الفصام؛ حيث كشفت دراسة وجود ارتباط بين نقص فيتامين ” د ” في المولود وخطر الإصابة بانفصام الشخصية.

وأكد العلماء أنّ الفصام يرتبط بعدد من العوامل الجينية والبيئية على حد سواء، لافتين إلى أن نقص فيتامين ” د ” المرتبط بالولادة يمكن أن يشكل نحو 8٪ من حالات الفصام في الدنمارك وحدها.