طب وصحة

فيتامين ” د ” أثناء الحمل يحمي الطفل من مرض الفصام

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 ديسمبر 2018 - 04:45
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وجود مستويات كافية من الفيتامين لدى النساء الحوامل قد يؤدي إلى وقاية الأطفال حالات الفصام[إنترنت]
أوضح علماء بجامعتي آرهوس في الدنمارك وكوينزلاند في أستراليا، أن تناول مكملات فيتامين ” د ” أثناء الحمل يقلل من خطر إصابة الأطفال بالفصام في مرحلة البلوغ.

لافتين إلى أن الأشخاص الذين يولدون بمعدلات قليلة من فيتامين ” د ” يزيد احتمال إصابتهم بالفصام بنسبة 44%.

وفي السياق نفسه، أشار العلماء إلى أنّه بما أن الجنين يعتمد على مخزون فيتامين ” د ” للأم، فإن النتائج توحي بأن ضمان وجود مستويات كافية من الفيتامين لدى النساء الحوامل قد يؤدي إلى وقاية الأطفال من بعض حالات الفصام؛ حيث كشفت دراسة وجود ارتباط بين نقص فيتامين ” د ” في المولود وخطر الإصابة بانفصام الشخصية.

وأكد العلماء أنّ الفصام يرتبط بعدد من العوامل الجينية والبيئية على حد سواء، لافتين إلى أن نقص فيتامين ” د ” المرتبط بالولادة يمكن أن يشكل نحو 8٪ من حالات الفصام في الدنمارك وحدها.

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