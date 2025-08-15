فيتامين C.. سر البشرة المشرقة ومكافحة الشيخوخة المبكرة

سلّط خبراء العناية بالبشرة الضوء على دور فيتامين “سي” كأحد أقوى المكونات لمحاربة علامات الشيخوخة المبكرة، وعلى رأسها التجاعيد والبقع الداكنة الناتجة عن التقدم في العمر والتعرض اليومي للأضرار البيئية.

وأكد خبير البشرة الشهير الدكتور شاه، المعروف باسم @dermdoctor، أن فيتامين “سي” هو إضافة أساسية لأي روتين صباحي للعناية بالبشرة، لما له من فوائد علمية مثبتة. وفي فيديو نُشر عبر منصات التواصل، أوضح شاه أن هذا الفيتامين:

يقلل من فرط التصبغ

يحسّن مظهر التجاعيد

يكافح الشيخوخة

يعمل كمضاد قوي للأكسدة

ويضفي إشراقة طبيعية على البشرة

وشدد على أهمية استخدام فيتامين “سي” في فترة الصباح للاستفادة من خصائصه المضادة للأكسدة، التي تقي البشرة من أضرار العوامل البيئية كالتلوث وأشعة الشمس.

من جهتها، دعمت هارفارد هيلث هذه التوصيات، موضحة أن فيتامين “سي” الموضعي يعد من أكثر المركبات الموثوقة والفعالة في مجال العناية بالبشرة.

وتشير إلى أن استخدامه اليومي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر يحسن من ملمس البشرة، ويقلل التجاعيد الدقيقة، ويمنع أضرار الأشعة فوق البنفسجية عند دمجه مع واقيات الشمس.

كما بينت الدراسات أن مزج فيتامين “سي” مع مكونات مثل حمض الفيروليك وفيتامين E يعزز فعاليته، ويساهم في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار، إضافة إلى تثبيط إنتاج صبغة الميلانين، ما يقلل من ظهور البقع الداكنة.

ومع آثاره الجانبية الطفيفة، يُعد فيتامين “سي” خيارًا آمنًا وفعّالًا لتحقيق بشرة أكثر شبابًا وصحة، وفق ما أكدته أحدث الأبحاث العلمية.