«فيتش» تخفض تصنيف الاقتصاد الصيني وبكين ترد

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد.

وقالت في بيان صحافي إن “مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقا اقتصادية أكثر غموضا”.

وحذرت الوكالة من أن “العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف”.

وأضاف أنه “من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد”، وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني للصين عند “إيه+” (A+).

من جهتها أعربت وزارة المالية الصينية عن أسفها للقرار، وقالت في بيان: “من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة “فيتش” فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي”.

وحددت بكين الشهر الماضي هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ 5% للعام 2024، وهو هدف طموح بحسب المسؤولين الصينيين.