«فيتش» ترفع تصنيف تركيا إلى« ‭B+‬» بفعل تشديد السياسة النقدية

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا من “‭B‬” إلى “‭B+‬”، بدعم تشديد السياسة النقدية الذي يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد.

يأتي تغيير التصنيف بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة من دون تغيير في فبراير/ شباط.

وقالت “فيتش”، أمس الجمعة: “يعكس تعديل التصنيف الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023”.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار تخلت تركيا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% من 8.5% في يونيو/ حزيران الماضي.

وارتفع التضخم بعد ذلك إلى 67.07% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، متجاوزا التوقعات ومواصلا الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية.