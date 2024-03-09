«فيتش» ترفع تصنيف تركيا إلى« ‭B+‬» بفعل تشديد السياسة النقدية

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا من “B” إلى “B+”، بدعم تشديد السياسة النقدية الذي يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد.
يأتي تغيير التصنيف بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة من دون تغيير في فبراير/ شباط.
وقالت “فيتش”، أمس الجمعة: “يعكس تعديل التصنيف الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023”.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار تخلت تركيا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45% من 8.5% في يونيو/ حزيران الماضي.
وارتفع التضخم بعد ذلك إلى 67.07% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، متجاوزا التوقعات ومواصلا الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية.
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