الإعصار «ياغي» يقتل العشرات بالفيتنام والصين تحت رحمة أقوى إعصار منذ 73 عاماً! (صور وفيديو)

تسبب الإعصار ياغي الذي شق طريقه إلى فيتنام بمقتل 24 شخصا وإصابة نحو 300، بالإضافة إلى انهيارات أرضية وفيضانات نجم عنها انهيار جسر في شمال البلاد.

وقالت حكومة فيتنام، اليوم الاثنين، إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 299 خلال اليومين الماضيين جراء الإعصار ياغي وما تبعه من انهيارات أرضية وفيضانات في شمال البلاد، في حين نبهت السلطات إلى احتمال حدوث المزيد من الفيضانات.

وووصل الإعصار، الذي يعد أقوى عاصفة في آسيا هذا العام، إلى الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت.

وذكرت الحكومة في بيان أن الإعصار تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد، معظمها في مقاطعتي كوانغ نينه وهايفونغ.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن هطول الأمطار تراوح بين 208 ملليمترات و433 ملليمترا في عدة أجزاء من المنطقة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية المائية في تقرير “إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تلحق الضرر بالبيئة وتهدد حياة الناس”.

واليوم أيضا، قال مسؤول محلي ووسائل إعلام رسمية إن جسرا في منطقة فو ثو الفيتنامية انهار جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار ياغي.

وقال مسؤول كبير في إدارة النقل بالمنطقة “هذا جسر يستخدمه الناس بشكل كبير، وهو جسر رئيسي في المنطقة”. مضيفا: “ليس لدينا أنباء عن إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن”.

الصين تحت رحمة أقوى إعصار خريفي منذ 73 عاما

في سياق متصل، صنفت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إعصار “ياغي الخارق” كأقوى إعصار خريفي يضرب اليابسة في الصين منذ عام 1949.

وحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، قالت الهيئة: “إن “ياغي” وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، حافظ على وضعه كإعصار خارق لمدة 64 ساعة، وأسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، من أن “دوران “ياغي” المتبقي قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان”.

وأكد المركز على “المخاطر المحتملة للفيضانات والانهيارات الأرضية وتجمعات المياه في المناطق الحضرية”.

هذا “وهبط “ياغي”، الذي تراجعت قوته يوم الأحد الماضي إلى منخفض استوائي، على اليابسة مرتين يوم الجمعة الماضي، حيث ضرب أولا مقاطعة هاينان ثم مقاطعة قوانغدونغ، كما وصل الإعصار إلى الأراضي الفيتنامية وتسبب بخسائر مادية كبيرة، وأودى بحياة 21 شخصا وإصابة العشرات في شمال البلاد”.