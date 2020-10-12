فيتنام.. مقتل 17 شخصاً على الأقل و فقدان 13 آخرين بسبب «الفيضانات»

أدت الفياضانات التي شهدتها الأقاليم الوسطى في فيتنام إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، و فقدان 13 آخرين.

وأفاد تلفزيون فيتنام الرسمي بأن عاصفة مدارية جديدة ستضرب المنطقة مجددا في الأيام المقبلة مُحذراً من فياضانات جديدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن التلفزيون عرضه لقطات لخفر السواحل وطائرات هليكوبتر قامت بإنقاذ صيادين عالقين بمياه الفياضان وسط رياح قوية ضربت الساحل في إقليم قوانج تري وسط البلاد.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الفياضانات تسببت بتشريد نحو 31 ألف شخص وغمرت أكثر من 33 ألف منزل، وعطلت نقل المؤن لآلاف السكان.