فيدان: الوجود التركي بسوريا «أمر طبيعي».. تعاون مع روسيا والصين و«داعش» يلجأ للذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة التقى في دمشق بوفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وبحث معهم مجالات التعاون العسكري وتعزيز آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب تطلعات البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اللقاء ركّز على سبل التنفيذ العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة بين سوريا وروسيا، مؤكدة أن هذه العلاقات بالغة الأهمية وتشهد تطوراً ملحوظاً.

وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قد التقى سابقاً في 28 أكتوبر الفائت بمرهف أبو قصرة في موسكو، معتبراً أن وجودهما مجدداً على طاولة المفاوضات يثبت فعالية الاتصالات بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية ويفتح إمكانات هائلة للتعاون.

وأشار البيان إلى شكر وزير الدفاع السوري للقيادة الروسية على تنظيم عمل الوفد السوري في موسكو، مؤكداً أن مجالات التعاون بين البلدين مهمة جداً وتحقق تطوراً ملموساً، فيما جرى خلال المفاوضات بحث تعزيز التنسيق العسكري بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا على المستويين السياسي والعسكري، بعد سلسلة اجتماعات سابقة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات في المجال الدفاعي.

دمشق تنفي تسليم مقاتلين من الإيغور إلى الصين وتؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة

نفى مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية الإثنين تداول معلومات حول اعتزام دمشق تسليم مقاتلين من الإيغور إلى الصين، مؤكدا عدم صحة ما نُسب إلى الحكومة السورية في تقارير إعلامية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السورية سانا أن الحكومة السورية لا تعتزم تسليم أي مقاتلين إلى الصين، بعد نشر وكالة فرانس برس تصريحات نسبت إلى مصدر حكومي تحدث عن خطة لتسليم مقاتلين من الإيغور يصل عددهم إلى نحو أربعمئة مقاتل.

وأشارت فرانس برس في وقت سابق إلى أن الملف قد يُطرح خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين، استنادا إلى مصادر دبلوماسية تحدثت عن طلب صيني بتسليم المقاتلين على دفعات.

ويُعد ملف المقاتلين الأجانب من أكثر الملفات حساسية في سوريا، إذ امتنعت غالبية الدول عن استعادة مواطنيها الذين شاركوا في القتال، ومن بينهم مقاتلو الإيغور المنتمون إلى الحزب الإسلامي التركستاني النشط سابقا في إدلب قبل حل الفصائل العسكرية بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويتراوح عدد مقاتلي الإيغور داخل سوريا بين ثلاثة آلاف ومئتي مقاتل وأربعة آلاف، ويتمركز معظمهم في إدلب بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد دمجهم في وحدة خاصة ضمن التشكيل العسكري الجديد.

فيدان: الوجود التركي في سوريا “أمر طبيعي تماما” ويستند إلى مصالح تاريخية واستراتيجية

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوجود التركي في سوريا يُعد “أمراً طبيعياً تماماً”، مشيراً إلى أن تركيا تعمل من منظور تاريخي واستراتيجي يتجاوز المصالح الضيقة، ويأخذ في الاعتبار مصالح المنطقة بأسرها.

وأشار فيدان، خلال مقابلة على قناة “هابر”، إلى أن تركيا تسعى لحل الأزمة السورية بطريقة نادرة تاريخياً، تعتمد على سياسة أخلاقية تهدف إلى الاستقرار وعودة اللاجئين، مؤكداً استمرار الاتصالات مع واشنطن بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري.

وأوضح أن تركيا تركز على إنهاء كل أشكال الاحتلال التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وضمان عدم تهديد إسرائيل لسوريا، مع احترام سيادتها. وأشار إلى أن المحادثات بين دمشق ووحدات حماية الشعب توقفت مؤقتاً بسبب التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري.

كما أعلن فيدان استعداد تركيا لإرسال قوات إلى غزة ضمن قوة دولية لحفظ الاستقرار إذا توفرت الظروف السياسية واللوجستية المناسبة، مؤكداً أن الرئيس التركي هو صاحب القرار النهائي وأن بلاده مستعدة لتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الملف.

بكين تؤكد استعدادها لدعم أمن سوريا واستقرارها والمساهمة في إعادة إعمارها

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن استعداد بكين للمساهمة في أمن واستقرار سوريا، مؤكدة احترامها لخيارات الشعب السوري.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الصينية عقب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين، حيث التقى نظيره الصيني وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأوضح البيان أن الصين جاهزة لبحث المشاركة في إعادة إعمار سوريا اقتصادياً، مشيراً إلى تقديرها التزام سوريا بمبدأ “الصين الواحدة” ودعمها للقضية العادلة للشعب الصيني، مع تعهد دمشق بعدم السماح لأي كيان باستخدام أراضيها للإضرار بمصالح الصين.

وشدد البيان على أن سوريا كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، مشيراً إلى طول تاريخ التبادلات الودية بين البلدين، مؤكداً ضرورة استئناف التبادلات تدريجياً على جميع المستويات وفي جميع المجالات مع حلول الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وسوريا العام المقبل.

سوريا سوريا تسلّم لبنان 17 مواطناً ضُبطوا بعد دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية

سلّمت السلطات السورية، 17 مواطناً لبنانياً إلى الأمن العام اللبناني، بعد أن تم ضبطهم واحتجازهم في محافظة طرطوس إثر دخولهم المياه الإقليمية السورية بطريقة غير قانونية عبر ثلاثة قوارب صيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن دوريات خفر السواحل رصدت القوارب فور دخولها المياه الإقليمية، وعملت على التحقق من هويات الأشخاص وأسباب وجودهم، قبل أن يتم تسليمهم عبر معبر العريضة الحدودي بالتنسيق مع الجانب اللبناني، مع تقديم الرعاية الصحية والتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود السورية لضبط الأمن في المياه الإقليمية وتعزيز السيطرة على الحدود البحرية، في ظل استمرار تنفيذ إجراءات عسكرية وأمنية، من بينها إنشاء نقطة عسكرية جديدة في منطقة رأس البسيط قرب الحدود السورية – التركية.

داعش يوظف الذكاء الاصطناعي لتجنيد بريطانيين ويثير قلق أجهزة الاستخبارات

كشفت صحيفة التلغراف أن تنظيم داعش يستخدم للمرة الأولى تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملات تجنيد تستهدف بريطانيين، ما أثار مخاوف واسعة داخل أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة.

ويتابع جهاز المخابرات الداخلية إم آي 5 وجهاز الاستخبارات الخارجية إم آي 6 تصاعد اعتماد التنظيم على الذكاء الاصطناعي كأداة دعائية فعالة، وسط قلق من عودة نشاط داعش والقاعدة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

وأوضح مدير إم آي 5 كين مكالوم في تحديثه السنوي للتهديدات أن التنظيمين أصبحا أكثر طموحا ويستغلان حالة عدم الاستقرار الخارجي لتشجيع مهاجمين محتملين في الغرب.

وتؤكد المعلومات أن داعش أطلق حملة جديدة لاستقطاب مقاتلين أجانب في سوريا مستخدما أحدث التقنيات ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من استهداف جيل بريطاني جديد بشكل مباشر.

واعتمد التنظيم على الذكاء الاصطناعي لترجمة الوثائق العربية إلى عشرات اللغات خلال لحظات قبل بثها عبر فيسبوك ومنصات أخرى، بما يمنحه قدرة على نشر دعايته عالميا بسرعة تفوق قدرة الجهات المختصة على رصدها وإزالتها.