فيدان: تركيا مستعدة لتقديم أيّ دعم لعملية السلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن تعريض الولايات المتحدة للخطر عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة على حساب المصالح الأمريكية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال ترامب: “لا يمكننا نقل كل أسلحتنا إلى أوكرانيا. لا يمكننا ببساطة فعل ذلك، لا مجال لتعريض الولايات المتحدة للخطر.”

أفي السياق، علن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا مستعدة لتقديم أي دعم ضروري لجهود التسوية السياسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن أنقرة تحافظ على قنوات اتصال نشطة مع كافة الأطراف المعنية.

وقال فيدان خلال مقابلة صحفية: “نحن مستعدون مجددًا لتقديم أي دعم لهذه العملية، ومواصلة الاتصالات على جميع المستويات. أنا متفائل بأن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق بحلول نهاية العام”.

واستعرض الوزير التركي تاريخ الوساطة التركية، مذكّراً بـ جولات المحادثات الثلاث التي استضافتها إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني، حيث ضمّت تلك الجولات ممثلين عن الجهات العسكرية والدبلوماسية في كلا الطرفين. وكانت الجولة الثالثة قد عقدت في 23 يوليو/تموز الماضي، وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تبادل الجرحى والمرضى من الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.

من جهتها، كانت روسيا قد اقترحت خلال الجولة الأخيرة تشكيل ثلاث مجموعات عمل تعنى بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، على أن تعمل عن بُعد. وأكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض، أن كييف قررت دراسة المقترح، إلا أن عملية التفاوض توقفت في سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات روسية.

وأعاد الكرملين التأكيد على استعداده لاستئناف الحوار، متهماً أوكرانيا بـ”المماطلة” لإرضاء داعميها في الغرب، مشيراً إلى أن رفض كييف المتواصل للمفاوضات يضعف موقفها مع مرور الوقت.

في سياق متصل، يواصل المجتمع الدولي مراقبة التحركات الجارية، لا سيما مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة المقبلة، في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.