فيدان: مصر وتركيا متفقتان على وحدة ليبيا  

قال هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، إن بلاده ومصر متفقتان بشأن وحدة ليبيا، وتعملان لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره المصري سامح شكرى في اسطنبول اليوم، أكد فيدان، إن التعاون بين أنقرة والقاهرة ينعكس بفائدة كبيرة على شعبي البلدين وعموم المنطقة.

وأشار فيدان إلى أنه تم التوقيع في القاهرة على إعلان مشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، موضحا أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا بمناسبة اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مدرجة على جدول الأعمال.

وردا على سؤال حول التداعيات المحتملة للتوتر بين تل أبيب وطهران على المنطقة، قال فيدان إن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والدعم الغربي غير المشروط له هو أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد فيدان ضرورة التركيز على هذه المشكلة الجوهرية قائلا: “أولويتنا الأولى يجب أن تكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ صيغة حل الدولتين”.

وحذر من أنه “إذا لم يحدث ذلك فإن التوتر في المنطقة سيستمر في التصاعد” موضحا أن كل ما يحدث على صعيد فلسطين يحرك خطوط صدع عالمية، وأن ما يحدث في المنطقة من شأنه التأثير على كل جزء من العالم.

وتأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.