فيدان: نتنياهو لديه خطة لتخريب التفاوض بشأن غزة ولكن لا يملك فرصة للمناورة حالياً

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دائماً ما يكون لديه “خطة ب” لتخريب أي مفاوضات تتعلق بغزة.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، “لكنني لا أعتقد أن لديه فرصة للمناورة حالياً”.

وتابع فيدان قائلاً إن حركة حماس أظهرت ردًا إيجابيًا للغاية تجاه خطة ترامب الخاصة بالمحادثات، مشيرًا إلى أن هناك أربعة مواضيع رئيسية يتم مناقشتها في المحادثات الجارية في مصر.

وأضاف أن الأولوية في غزة هي الآن لوقف إطلاق النار، موضحًا أن التوصل إلى تفاهمات في المحادثات الجارية في شرم الشيخ قد يؤدي إلى إعلان وقف لإطلاق النار في وقت قريب.

فيدان: الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تحديًا خطيرًا على استقرار سوريا

وفي تصريحات أخرى، أكد فيدان أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل تصعيدًا خطيرًا على استقرار سوريا، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ومكافحة اعتداءات تل أبيب.

وأضاف أن تركيا ستواصل دعم الحكومة السورية في مكافحة تنظيم “داعش”. كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فوري.

كما أشار فيدان إلى أن سوريا تواجه تحديات كبيرة من الجماعات التي تهدد أمنها، مثل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وأن هذه الجماعات يجب أن تخرج من المعادلة في سوريا.

وفيما يتعلق بالأحداث في السويداء، حذر فيدان من “استنساخ” الوضع في السويداء في مناطق أخرى في سوريا، مشددًا على أن التدخلات الإسرائيلية تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.