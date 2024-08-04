«فيدان» يتفقد مخازن المساعدات الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش

استقبل محافظ محافظة شمال سيناء المصرية اللواء خالد مجاور، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، سيناء المصرية اللواء خالد مجاور، بمطار العريش.

ويتواجد وزير الخارجية التركي حاليا في مصر استجابة لدعوة نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وعقب وصوله تفقد وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له مخازن المساعدات اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وزيارة ميناء العريش البحري، حيث استمع إلى شرح من اللواء خالد عرفة نائب مدير الميناء حول تطوير الميناء، كما تفقد معبر رفح البري.

وأكد المحافظ أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تصل إلى المحافظة، وإدخالها إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن المحافظة تقوم باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.