فيديو.. اقتحام السفارة الليبية في بيلاروسيا من قبل معارضين لرئيس البلاد

حاول محتجون معارضون للرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، اقتحام مبنى السفارة الليبية في بيلاروسيا الواقع في شارع بيلوروسكايا في العاصمة مينسك.

وتعقيبا على حادثة الاقتحام، قال القائم بأعمال السفارة الليبية في بيلاروسيا، محمد ستيتة، إن “مجموعة أرهابية مؤلفة من 40 شخصا هاجمت السفارة قرابة الساعة 6 صباحًا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى”، بحسب مانقلت وكالة سبوتنيك عن قناة “ار تي”.

ودعا ستيتة السلطات في بيلاروسيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدًا الرئيس لوكاشينكو بالتدخل العاجل.

يُذكر أن الاحتجاجات في بيلاروسيا مستمرة منذ إعلان فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في الـ9 من أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.