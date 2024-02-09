فيديو.. إحباط محاولة تهريب «حشيش» في ميناء المنطقة الحرة مصراتة

أعلن رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري عميد خالد الضلعة، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش، اليوم الجمعة، أثناء محاولة تهريبها عبر ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

وأوضح الضلعة في تصريح صحفي، أن الشحنة تم ضبطها داخل أحد السيارات القادمة من الموانئ الأوروبية على ظهر الباخرة (Merna 1) بعد الاشتباه بها بسبب وزنها.

وأضاف أنه بعد عمليات التفتيش الدقيق تبين أن السيارة مخبأة بداخلها قرابة 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش بأشكال وأصناف مختلفة.

وتابع الضلعة: “هذه الكمية ليست الأولى وما هي إلا واحدة من عدة ضبطيات تم ضبطها من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة ولن نتهاون مع كل من يحاول تهريب المخدرات والممنوعات وإدخالها إلى البلاد”.

إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش داخل أحد السيارات من قبل مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراته تم النشر بواسطة ‏مركز جمرك ميناء مصراتة البحري‏ في الجمعة، ٩ فبراير ٢٠٢٤

#شاهد تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش داخل أحد السيارات من قبل مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة #شاهد تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش داخل أحد السيارات من قبل مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة تم النشر بواسطة ‏مركز جمرك ميناء مصراتة البحري‏ في الجمعة، ٩ فبراير ٢٠٢٤