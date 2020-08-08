فيديو.. إرشادات ونصائح للمسافرين عبر المطارات الليبية

قامت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، بنشر مقطع فيديو إعلامي، حول إرشادات ونصائح للمسافرين عبر المطارات الليبية.

وقالت المصلحة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إنه في إطار الاستعدادات لفتح مطار معيتيقة الدولي أمام حركة الملاحة الجوية ابتداء من يوم غد الأحد، قام مكتب الإعلام والتواصل بالتنسيق مع إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة بإعداد المقطع الإعلامي.

ويهدف المقطع لتوعية المسافرين بالإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تواجدهم بالمطار.

ودعت مصلحة المطارات جميع المسافرين والموظفين الالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ولجنة متابعة تطبيق دليل الوقاية من فيروس كوفيد-19 والموضحة في اللوحات الإعلامية الموجودة داخل المطار والتي تشمل لبس كمامات الوجه وتعقيم اليدين والمحافظة على التباعد الاجتماعي وذلك حفاظاً على سلامتهم.