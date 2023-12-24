فيديو.. إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير البري

شرعت إدارة إنفاذ القانون رفقة شركة الخدمات العامة، في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير البري.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بلاغ، فإن ذلك يأتي بتكليف من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المُكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي؛ حيث تم الشروع في إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير البري، وذلك لتطوير المنفذ وحلحلة المشاكل في حركة تنقل المسافرين والبضائع.

وجرت هذه الأعمال بحضور مدير إدارة إنفاذ القانون ومدير شركة الخدمات العامة ومديرية أمن منفذ رأس اجدير ومديرية أمن زوارة والعرفة العسكرية زوارة.

وتأتي هذه الأعمال من أجل تطوير المنفذ وفق الاتفاق بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي خلال المدة الماضية لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وكذلك حركة تنقل البضائع بين البلدين.

يُشار إلى أن الإدارة قامت رفقة الجهات المعنية بالدولة، خلال المدة الماضية، بحصر المباني المخالفة بالمنفذ للبدء في إزالتها.

تطوير منفذ رأس إجدير البري وإزالة المباني العشوائية والعوائق. تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣

إدارة إنفاذ القانون رفقة شركة الخدمات العامة تشرع في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣

رأس إجدير 23 ديسمبر 2023م ؛ تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مهامها في تطوير منفذ رأس أجدير البري من خلال ازالة المباني العشوائية والعوائق رفقة شركة الخدمات العامة. تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في السبت، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣