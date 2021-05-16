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فيديو.. إصابة العشرات في انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بالقدس

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 16 مايو 2021 - 19:18 | آخر تحديث: 16 مايو 2021 - 19:23 نُشر: الأحد، 16 مايو 2021 - 19:18
دولي
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إصابة 60 شخصا بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

أعنلت السلطات الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي أثناء صلاة ليهود متدينين، بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “10 من أصل 60 مصابا في حادث الانهيار داخل الكنيس يوجدون في حالة حرجة جدا”، لافتة إلى أن “الجيش الإسرائيلي يتدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان”.

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر على حادثة جبل الجرمق شمال غرب الجليل، حيث قُتِل 45 رجلا في تدافع أثناء احتفال لليهود المتدينين وصف بأنه أسوأ كارثة تمر على إسرائيل منذ تأسيسها.

آخر تحديث: 16 مايو 2021 - 19:23
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