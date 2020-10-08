فيديو.. إصابة 61 حالة باختناق نتيجة تسرب «غاز الكلور» بمصر

مديرية الصحة في محافظة قنا بمصر، أعلنت “إصابة 61 حالة باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور من مرشح مياه نجع قابول بمركز نجع حمادي”.

وأضافت أن “39 حالة تم تقديم الأكسجين لهم داخل مستشفى نجع حمادى بينما تم علاج 22 آخرين عن طريق الإسعافات الأولية نتيجة استقرار حالتهم”.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا بإصابة 10 أشخاص من قرية نجع قابول بحالات اختناق، بسبب تسريب غاز الكلور من مرشح مياه، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف إلى القرية، لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.