فيديو.. إطلاق صفارات الإنذار في مجمع مليته

سُمِع اليوم الثلاثاء، في مجمع مليته للنفط والغاز، دوي صفارات إنذار حالة الطوارئ لإخلاء المجمع من العمال.

وبحسب ما أفاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك جاء بعد إغلاق بوابة المجمع من قبل مسلحين من مدينة زوارة، احتجاجاً على اختطاف مدير مديرية أمن المدينة العميد عماد عبزة فجر هذا اليوم.

إطلاق صافرات إنذار حالة الطوارئ لإخلاء مجمع مليته للنفط والغاز من العمال، بعد إغلاق بوابة المجمع من قبل مسلحين من مدينة #زوارة، محتجين على ما وصفوه بـ"اختطاف" مدير مديرية أمن المدينة، العميد عماد عبزة فجر هذا اليوم. pic.twitter.com/FHRaQELgh1 — Mohammed Ali (@M_abdusa) April 6, 2021

وفي وقت سابق، أفادت مديرية أمن زوارة باختطاف مدير مديرية أمن زوارة عميد عماد الدين مسعود عبزة، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، وقد فتح محضر في هذا الشأن.

كما أصدر أهالي ومؤسسات مدينة زوارة المدنية والعسكرية، بياناً استنكروا فيه ما قالوا إنه اختطاف مدير مديرية أمن زوارة.