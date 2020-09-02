فيديو.. إعصار قوي يضرب جنوب «اليابان» وتحذيرات من وقوع كارثة

يُعرّف الإعصار بأنّه إحدى الظواهر المناخية التي يتشكّل فيها نظام دائريّ من الغيوم والعواصف الرعدية ذات الدوران المُغلق والمُستوى المُنخفض، وتتشكّل الأعاصير فوق مناطق المياه المدارية أو شبه الاستوائية.

وضرب إعصار “مايساك” في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء جزيرة كوميجيما قبالة ساحل منطقة أوكيناوا السياحية في جنوب اليابان.

وطالبت السلطات من سكان المدينة إخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية، محذرة من حدوث “كارثة كبرى” في المنطقة.

ونقلت قناة “يورونيوز” عن وكالة الأرصاء الجوية اليابانية، من أن العاصفة قد تصحب معها زوابع وأمواج عالية ورياح عنيفة وفيضانات قد تتسبب بانهيار الأبنية في المنطقة.