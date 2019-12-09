فيديو.. إعلامي مُؤيد لـ«حفتر» يُهدَّد بحرق وسحق مصراتة

أثارت تصريحات الإعلامي الليبي وأحد أبرز مؤيدي ومناصر خليفة حفتر وعملية الكرامة “محمد إمطلل”، ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، والتي تحدث من خلالها عن مدينة مصراتة والتحريض على الهجوم عليها.

وأعتبر النشطاء أن ما جاء في كلام “إمطلل” خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة “الفضائية الليبية” تحريض واضح وصريح على العنف والقتل.

كما طالب النشطاء برفع قضية ضد “إمطلل” والقناة التي يبث منها برنامجه، بتهمة التحريض على قتل المدنيين وتدمير مدينة مصراتة، مطالبين أيضًا بتدويل القضية.

هذا وقال “محمد إمطلل” خلال برنامجه، إن الانتقام سيكون كبيرا من مدينة مصراتة بسبب أسر الطيار التابع لقوات حفتر اللواء عامر الجقم العربي، الذي ألقي القبض عليه بعد إسقاط طائرته الحربية في مدينة الزاوية.

وأضاف “إمطلل”، أن مدينة مصراتة هي التي تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة والقبض على قائدها وليس مدينة الزاوية.

ونوه بأن حربهم ضد مدينة مصراتة، وهدد بسحق وحرق المدينة عن بكرة أبيها، حسب قوله.