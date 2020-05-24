فيديو.. إمام مسجد في مصر يفر من الشرطة قُبيل إمامته صلاة العيد

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الأحد، مقطع فيديو أظهر أحد الأئمة وهو يفر هاربا بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوي إمامته لصلاة العيد في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية المصرية.

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة الأوقاف المصرية إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا تحددهم الوزارة بنفسها، ويُلقي الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة.

وبحسب ما نقلت صيحفة “اليوم السابع” المصرية، فإن وزارة الأوقاف عممت منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤوليه كاملة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.

وقال عدد من المغردين إن الشخص الفار هو طالب أزهري كان يقود تجمعا من الأهالي لإقامة صلاة العيد في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وكان يظهر في الخلفية صوت سيارة الشرطة.

وذكر مغردون أن الشرطة علمت بتجمع بعض أهالي فقامت بالتوجه ناحيتهم وعندما رأى المصلون سيارات الشرطة هرعوا إلى الفرار حتى لا يتم القبض عليهم.

عندنا ف نبروه الشيخ بيجري من الحكومة #عيد_مبارك pic.twitter.com/gaEnbLvkTT — El Mesery (@ElMesery7) May 24, 2020

صلاه العيد ف نبروه .. شاف البوكس و هو بيصلي اجري ي شيخ محمود😂😂 pic.twitter.com/afX3pnoMsX — أزراقياّ. 💙 (@bluez_74) May 24, 2020