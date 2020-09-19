فيديو.. احتكاك بين مروحيات أمريكية وروسية في سوريا

في حلقة جديدة من المواجهة بين القوات الروسية والأمريكية شمال سوريا أقدمت مروحيتان تابعتان للولايات المتحدة على استفزاز خلال دورية كانت تنفذها بالمنطقة وحدات الشرطة الروسية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من الجو ويظهر مروحيتين أمريكيتين من طراز “AH-64 أباتشي” ترافقا قافلة الشرطة العسكرية الروسية خلال تنفيذها دورية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، في انتهاك للاتفاقات الخاصة بتنسيق العمليات من قبل الجانبين.

وتوثق هذه اللقطات المصورة، التي تم انتشارها منذ 16 سبتمبر، تدخل مروحيتين روسيتين من نوع “مي-35″ و”مي-8” في الحادث لتجبرا “أباتشي” الأمريكيتين على التراجع.

ويأتي هذا التطور بعد أن شهد شمال سوريا خلال الأشهر الماضية حوادث عدة، لكن الاستفزاز الجديد للولايات المتحدة يشير إلى أنها غيرت تكتيكها في المواجهة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية أو البنتاغون على هذا الحادث الجديد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أوبراين قوله خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد… تم ذلك على المستوى المناسب”.

وفي الـ26 من أغسطس الماضي، أفادت مصادر مطلعة، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن عن المصادر قولها، إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في تصادم مع القوات الروسية بمنطقة ديريك المالكية في شمال شرق البلاد.

من جانبها نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح “عدد قليل” من العسكريين الأمريكيين.

وأشار المسؤولين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وبيّن أحد المتحدثين أنها ناجمة عن “تصادم”.

وذكر مسؤول آخر أن الحادث وقع في وقت سابق شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن الإصابات كانت طفيفة.

وتنشط في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015.