فيديو.. اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال القدس

وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، في ظل قصف صاروخي متبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر إسرائيلية، فجر الأحد، بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو يُوثق لحظات تبادل إطلاق النار، فيما لم يتم تسجيل إصابات أو قتلى.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار تجاه معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت وكالة “معا” الفلسطينية.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن مصادر إسرائيلية قولها، إن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا.

اطلاق نار على حاجز قلنديا شمال #القدس. pic.twitter.com/ctuWvm55lO — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 15, 2021

#شاهد اشتباك مسلح بين مق.اومين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/iRz80M8waq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2021