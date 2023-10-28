فيديو.. افتتاح مستشفى الأطفال بطرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، مستشفى الأطفال في طرابلس.

ويأتي ذلك بعد استكمال إنشاء المستشفة وتجهيزه بعد توقفه عن العمل 5 سنوات، حيث كان المستشفى مستمر عمله في مبنى مؤجر بسعة 20 سرير.

وأفاد مدير عام المستشفى بأنه تم تجهيز المستشفى بسعة 230 سرير، وبمعامل متكاملة وأجهزة مناظير خاصة بالأطفال وأجهزة خاصة بالجهاز التنفسي والهضمي، وبقسم أشعة متكامل.

بدوره أكد الدبيبة على ضرورة الاستمرار في استكمال المرافق الصحية وتجهيزها دعماً للقطاع الصحي الذي أهمل لسنوات طويلة في كافة جوانبه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

لدى افتتاحه لمستشفى الأطفال بـ #طرابلس.. رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشيد بالجهود التي أفضت إلى إنجاز وتجهيز المستشفى بأحدث التقنيات، مؤكدا ضرورة تزويده بالكوادر الطبية الخبيرة لتساهم بدورها في جعله مرجعية علاجية لجميع مرضى الأطفال على مستوى البلاد. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣