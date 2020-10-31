فيديو.. اقتحام الحرم المكي «بسيارة» ومواقع التواصل تضج بفيديو للواقعة

اقتحمت سيارة، امس الجمعة، الحرم المكي في مدينة مكة، في المملكة العربية السعودية، وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للواقعة، التي أكدتها وسائل إعلام سعودية.

وفي حديث لموقع الحرة، قال الصحفي السعودي عبد المجيد بن محمد، إن الحادثة، كما يبدو في مقطع الفيديو، وقعت في “الساحة الغربية للحرم المكي، منطقة أجياد، بجوار باب الملك عبد العزيز”.

وأشار بن محمد إلى أن “الحرم المكي عموما محاط بحواجز تمنع دخول المركبات إلى ساحات الحرم (..) وهي ما بدا أنها أعاقت حركة السيارة في اللقطات”.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الوطن” المحلية أن سائق السيارة كان “في حالة غير طبيعية”، مضيفة أنه كان يقود السيارة “بسرعة زائدة (..) مرتطما بالباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي”.

ولفتت الصحيفة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وظهرت في الفيديو السيارة تتحرك مسرعة رغم أن بعض الحواجز الأمنية كانت قد علقت بها، ومن ثم ارتطمت بإحدى البوابات الموصدة للحرم.

وأظهرت لقطة أخرى رجال الأمن في الحرم المكي، وهم يدفعون السيارة إلى الخارج.

UPDATE | A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs — Haramain Sharifain (@hsharifain) October 30, 2020

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/sl2dvoicxI — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020