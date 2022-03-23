فيديو.. الأمن الداخلي ينشر اعترافات متورطين في غلاء الأسعار

نشر جهاز الأمن الداخلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقاطع فيديو لعدد من المتورطين في غلاء الأسعار.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي، أمس الثلاثاء، القبض على العديد من المتورطين في غلاء أسعار المواد الغذائية.

وفي بيان له، قال الجهاز إن من وصفهم بـ”بارونات سوق الغذائية”، استغلوا الأزمة الدولية وقاموا بتجفيف السوق المحلي من البضائع حتى يزيد الطلب وتتحقق الفرضية الاقتصادية كلما قل العرض زاد الطلب، وهذه القاعدة استغلها دواعش الأزمات وقاموا بزيادة الأسعار في خلال ثلاثة أسابيع الأمر الذي جعل رب الأسرة يعجز في توفير الغداء لأبنائه.

ونوه الجهاز إلى أنه “أخذ على عاتقه مهام عظام واتجه لحماية حقوق المواطن وضمان العيش الكريم والوقوف أمام الطامعين وكل من تسول له نفسه من الوحوش البشرية للمساس بلقمة العيش الذين لم يراعوا أي قيم إنسانية أو حقوق وطنية وتحولوا إلى إرهابيين في نظرنا”

ولفت البيان إلى أنه وطالما الأمر يخص المواطن أصبح أمناً قوميا وجب اتخاد كل ما يلزم من إجراءات حياله، حيث قام أعضاء جهاز الأمن الداخلي ومن خلال تعليمات الرئاسة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص، بحملة موسعة لسوق الجملة فيما يخص الغذائية والخضار وتصدير الأسماك وتجار البيض والدقيق والأعلاف، وتم ضبط العديد من المتورطين في غلاء الأسعار والتحقيق جاري بالخصوص.

وأشار جهاز الأمن الداخلي إلى أنه سيقوم بنشر الحقائق والاعترافات شاملة الأسماء التي كانت وراء هذه الأزمة، مؤكداً أن الحملة مازالت مستمرة وستشمل جميع الشركات مهما كان صفة اصحابها وسيحالون إلى القضاء.

لن نتوقف والحملة مازالت مستمرة حتى استقرار الأسعار وباب التعاون مفتوح ومن يريد وضع حلول يتفضل الباب مفتوح المهم قوت المواطن . تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢

الطريق الى الحقيقة . تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢

الطريق الى الحقيقة تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢