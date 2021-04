فيديو.. «البنتاغون» يُؤكد مشاهد لأجسام طائرة غامضة

أقر البنتاغون بصحة لقطات صورتها البحرية الأمريكية، لأجسام غريبة بشكل “هرمي” حلقت فوق سفينتين حربيتين.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن هذه اللقطات المذهلة التقطتها مُدمِّرة تابعة للبحرية، بواسطة كاميرات ليلية.

وتم تسريب الفيلم إلى “جيريمي كوربل”، مخرج الأفلام في الولايات المتحدة، الذي صنع الفيلم الوثائقي بوب لازار، ومنطقة 51 & فلاينغ سوسرز، وأيضا “جورج ناب”، مذيع أخبار تلفزيون لاس فيجاس KLAS، بحسب ما نقلت شبكة “عربي 21”.

وقال كوربل، إنه تمكن من التحقق من مصداقية الفيلم بعد الحصول على معلومات من إحاطة استخباراتية من البنتاغون حول ظواهر شاذة مجهولة تدعى (UAP).

ويبدأ المقطع الذي تبلغ مدته 18 ثانية، والذي تم التقاطه على متن السفينة USS Russell بإظهار ما يبدو أنه ثلاثة أجرام سماوية خافتة تحوم في السماء.

وتتحرك الكاميرا بعد ذلك لإظهار كائن رابع قبل التكبير لتكشف عن شكله الثلاثي.

كما شارك كوربل ثلاث صور التقطتها السفينة القتالية يو إس إس أوماها لمركبة “كروية” مجهولة الهوية.

وقال كوربل: “من الملاحظ أن المركبة” الكروية “اشتبه في أنها مركبة “ترانسميديوم”، وشوهدت وهي تهبط في الماء دون تدمير.

وأضاف: “من الملاحظ أن المركبة” الكروية “لا يمكن العثور عليها عند الدخول إلى الماء وأنه تم استخدام غواصة في البحث”.

The Defense Department has confirmed that leaked photos and video of "unidentified aerial phenomena" taken in 2019 are indeed legitimate images of unexplained objects https://t.co/Xddbrwoenk pic.twitter.com/vvRLlEYGlh

— CNN Business (@CNNBusiness) April 16, 2021