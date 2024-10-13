 بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يعلن أسر عنصر من «حزب الله» وحدث أمني في الشمال

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، أسر أحد عناصر “حزب الله” داخل مجمع تحت الأرض في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه: “خلال نشاط قوات الجيش في منطقة جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث مع فتحة خروج مجاورة”.

أضاف: “لقد فرضت القوات طوقا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار تحصن فيه عنصر تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة”.

#عاجل ״يلا، إطلع قبل ما تروح حياتك״- جيش الدفاع يأسر عنصر في حزب الله تحصن داخل مجمع تحت الارض في جنوب لبنان



🔸خلال نشاط قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان، تم العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني الذي يقود إلى منطقة مكوث مخربين مع فتحة خروج مجاورة.



🔸لقد فرضت القوات… pic.twitter.com/aJ8ybe0hRd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024

بدروه، رد “حزب الله” اللبناني، اليوم الاحد، في بيان أعان فيه”ايقاع عدد الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح حاولوا التسلل الى مرتفع كنعان في بلدة بليدا، واشتبك مقاتلوها معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر”.

وقالت الحزب، في بيان له: “أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا عند الساعة (10:00) من صباح يوم الأحد 13-10-2024، إلتحم مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ضمن مسافة صفر وأوقعوهم بين قتيلٍ وجريح”.

يأتي ذلك، فيما تحدّثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن نقل 7 جنود إسرائيليين على الأقل إلى المستشفيات من جراء “حدث أمني صعب عند الحدود الشمالية مع لبنان”.

وشوهدت مروحيات وهي تنقل إصابات بين جنود الإحتلال من الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث هبطت 4 طائرات مروحية في مستشفى “رامبام” في حيفا.