فيديو.. «الدبيبة» يستلم ديوان مجلس الوزراء في طرابلس

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت ديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت قناة ليبيا الوطنية، فقد عقد الدبيبة اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ومنح مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنيّة الثقة بـ132 صوتا خلال اجتماعه في سرت، يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بنقل جلسة النوّاب إلى مدينة طبرق، والتي كان من المقرر عقدها في بنغازي يوم الاثنين المقبل، وذلك ردا على ما تردد حول هجوم مسلّحين ملثمين على مقرّ المجلس في بنغازي والذي كان سيؤدي فيه أعضاء حكومة الوحدة الوطنيّة اليمين الدستورية.

وقال بليحق، في تصريحات أمس الجمعة، إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني فمدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية، على حد قوله.

وعقب أدائها اليمين الدستوريّة، ستنتقل الحكومة إلى طرابلس لعقد جلسة اعتماد الميزانية العامة.

وفي وقت سابق، أوضح بليحق أن النصاب لن يكون شرطا لأداء القسم، وسيتم الترتيب عن طريق إدارة العلاقات لتوفير طائرة تتيح الذهاب والإياب للنواب في نفس يوم أداء القسم وفق رغبتهم.

وأشار إلى عقد جلسة جديدة لمجلس النواب لمناقشة الميزانية يعتمد على مدى جاهزية الحكومة الجديدة، وقد تكون في نفس الأسبوع من أداء اليمين، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح أكثر الاثنين القادم تاريخ الجلسة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستلم ديوان مجلس الوزراء طرابلس 13 مارس 2021 تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “… تم النشر بواسطة ‏قناة ليبيا الوطنية‏ في السبت، ١٣ مارس ٢٠٢١