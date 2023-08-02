فيديو.. العثور على جثة مهاجر قرب حدود تونس

أعلن جهاز حرس الحدود، اليوم الأربعاء، العثور على جثة تعود لمهاجر غير شرعي من الجنسية الأفريقية بمنطقة ظهرة الخص بالقرب من الحدود مع تونس.

واتخدت الإجراءات المتبعه بإبلاغ مركز شرطة العسة والنيابة العامة لاتخاد ما يلزم من إجراءات.

هذا وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، أمس الثلاثاء، عن تواصل عمليات الإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين العالقين على الحدود الليبية التونسية.

وأفاد المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة المنطقة لا زالت فرق الطوارئ وانتشال الجثث ترافق الدوريات الصحراوية بالقاطع الحدودي العسّه، حيث تتعامل فرق الطوارئ منذ أيام مع مجموعات المهاجرين الداخلة للحدود الليبية والتي تعاني من جفاف شديد وإصابات مختلفة نتيجة عبورهم للمنطقة الحدودية.

ويأتي هذا العمل تحت إشراف مكتب النائب العام ونيابة الرقدالين وبالتعاون مع مركز شرطة العسّه واللواء 19 حرس الحدود ومركز الخبرة القضائية والبحوث وجهاز المباحث الجنائية.