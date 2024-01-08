فيديو.. القبض على ضالع في قتل زوجته

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، القبض على ضالع في قتل زوجته مع سبق الإصرار، وادعائه بأن سبب الوفاة هو الانتحار.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة.

ونشر جهاز دعم الاستقرار اعترافات المقبوض عليه لتفاصيل الجريمة التي ارتكبها.

اعترافات متهم في واقعة قتل عمد إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار تعرض اعترافات متهم بواقعة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد زوجته. #أمن_استقرار_بناء تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ٨ يناير ٢٠٢٤