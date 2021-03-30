فيديو.. اندلاع حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة الطالبية بالجيزة المصرية

الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة المصرية تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب مساء الاثنين داخل عقار بمنطقة كفر طهرمس بمنطقة الطالبية.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال النيران أسفل عقار سكني، فانتقل رجال الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى وضع كردون أمني حول الحريق، والسيطرة عليه ومنع انتقاله إلى باقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأكدت التحريات الأولية في الحادث أفادت بأن ماسا كهربائيا وراء اشتعال شقة بالدور الأرضي بالعقار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي توثق اشتعال النيران في أحد العقارات بمنطقة الطالبية فيصل، وسط حالة كبيرة من الذعر صاحبت ألسنة اللهب الشديدة.وفقا لقناة روسيا اليوم.

عاجل. اتش نيوز

شب حريق هائل داخل أحد المخازن أسفل عقار في كفر طهرمس بالجيزه وتواصل قوات الدفاع المدني السيطره على النيران ومنع امتدادها الى الطوابق العليا pic.twitter.com/dstqYgIZfN — Hany elnono (@elnono_hany) March 29, 2021