فيديو.. انطلاق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا بالمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد السائح، اليوم السبت، على ضرورة أن يتلقى التطعيم جميع الفئات المستهدفة وهي:

النساء الحوامل

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا

مقدمو الخدمات الصحية

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة

ونصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض الفئات المستهدفة بالتوجه إلى المراكز الصحية المختصة خلال الفترة من 2 وحتى 14 ديسمبر للحصول على التطعيمات بهدف تحقيق الوقاية والحماية من الإنفلونزا الموسمية.

متابعة مكتب الاعلام والتوثيق لإعلان انطلاق حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في كافة ربوع ليبيا. #مكتب_الاعلام_والتوثيق #المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في السبت، ٢ ديسمبر ٢٠٢٣