فيديو.. انهيار فندق لحجر مصابي «كورونا» في الصين

أفادت وسائل إعلام محلية في الصين، بانهيار أحد الفنادق المستخدم للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، اليوم السبت، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت انقاضه.



وعلق نحو 70 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان في جنوبي شرق الصين، وفق ما أفاد مسؤولون.

ويستخدم المبنى كموقع لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو متدوالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحول الفندق إلى كومة أنقاض، تحاصر أكثر من 70 شخصا.

وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة، حيث تمكنت بالفعل من إنقاذ 23 شخصا.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI