عربي ودولي

فيديو.. انهيار فندق لحجر مصابي «كورونا» في الصين

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 مارس 2020 - 16:59
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عربي ودولي
أعلنت الصين عن 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيّات إلى 3070 في البلاد. [سوشيال ميديا]

أفادت وسائل إعلام محلية في الصين، بانهيار أحد الفنادق المستخدم للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، اليوم السبت، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت انقاضه.

وعلق نحو 70 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان في جنوبي شرق الصين، وفق ما أفاد مسؤولون.

ويستخدم المبنى كموقع لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو متدوالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحول الفندق إلى كومة أنقاض، تحاصر أكثر من 70 شخصا.

وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة، حيث تمكنت بالفعل من إنقاذ 23 شخصا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الصين اليوم السبت، عن 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة خارج مقاطعة هوباي (وسط) حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر.

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