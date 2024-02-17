فيديو.. بدء الاحتفالات بذكرى 17 فبراير في طرابلس

بدأ أهالي وسكان العاصمة طرابلس، التوافد إلى ميدان الشهداء للمشاركة في انطلاق الرسمي لفعاليات إحياء الذكرى الـ13 لثورة فبراير.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” بأن الطرق الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء بوسط العاصمة تشهد توافد المواطنين مصحوبين بعائلاتهم وأطفالهم وهم يرفعون رايات الاستقلال، وشعارات ثورة للمشاركة في إحياء ذكرى الثورة.

وأشارت الوكالة إلى انتشار قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في مداخل الميدان حيت تقام فعاليات الاحتفال، وفي كافة الشوارع المحيطة لتنظيم وتأمين الاحتفالات والمشاركين فيها.

توافد العائلات والمواطنين على ميدان الشهداء لإحياء ذكرى ثورة فبراير #مباشر | توافد العائلات والمواطنين على ميدان الشهداء قبيل انطلاق فعاليات إحياء الذكرى ال 13 لثورة فبراير. #ليلة_الحمد #الحمد_لله #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٧ فبراير ٢٠٢٤

مباشر | انطلاق الكرنفال المصاحب لفعاليات #ليلة_الحمد #مباشر | انطلاق الكرنفال المصاحب لفعاليات #ليلة_الحمد احتفاءً بالذكرى الـ 13 لثورة فبراير #الحمد_لله #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٧ فبراير ٢٠٢٤

مباشر | استمرار توافد المواطنين للاحتفاء بالذكرى الـ 13 لثورة فبراير #مباشر | استمرار توافد المواطنين للاحتفاء بالذكرى الـ 13 لثورة فبراير في #طرابلس #الحمد_لله #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٧ فبراير ٢٠٢٤