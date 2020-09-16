فيديو.. بسبب عُلبة ثقاب أشهرت عليه المسدس بولاية «أوريغون»

قامت سيدة أميركية في ولاية أوريغون على تهديد رجل بالسلاح وإجباره على الانبطاح أرضا خارج منزلها بحجة أنه كان ينوي إضرام النار في ممتلكاتها، وفقا لما نقلت قناة الحرة عن صحيفة “ذا صن”، التي وصفت الحادثة بـ”الدراماتيكية”.

وذكرت الصحيفة أن الواقعة جرت يوم السبت الماضي، عندما كانت السيدة كات كاست داخل في سيارتها أمام منزلها قبل أن تهرع منها مسرعة باتجاه أحد الرجال، وتشرع في وجهه مسدسها بينما كان شخص آخر يقوم بتصوير ما يحدث.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته كاست لاحقا على صفحتها في موقع “فيسبوك” وهي تجبر الرجل على الاستلقاء أرضا على بطنه، وهي تقوله ماذا تفعل عند منزلي، ليجبيها، “كنت أعبر طريقي للتو”، وبعدها سألته عن سبب حمله علبة ثقاب بيده، ليقول “كنت أنوي أن أشعل سيجارة”.

ولاحقا، أوضحت كايت تصريحات صحفية أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته لم يكن لديه علبة سجائر، وهو ما جعلها تشك بأنه كان ينوي إضرام النار في بيتها، الكائن في ولاية تعاني بالإساس من حرائق غابات ضخمة مع ولايتي كاليفورنيا وواشنطن المجاورتين.

ورفضت كات ما ورد إلى صفحتها من رسائل معلقين تتهمها بفبركة الفيديو، قائلة إن ذلك الكلام لا يمهها وأن كل ما أرداته هو حماية بيتها وعائلتها.

وكانت الشرطة قد حضرت للاعتقال المشتبه به، دون أن يتضح فيما إذا جرى توجيه أي تهم له، ولكن بعض النساء أعجبن بما فعلته كات، وكتبت إحداهن مازحة “اعتقد أنه ينبغي تخفيض قيمة التأمين على منزلها بعدما فعلته”.