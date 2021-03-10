فيديو.. تجمع «مثليون» في جدة السعودية يثير جدلا

ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولو فيديو يظهر تجمعا للمثليين في السعودية.

ونشر ناشطون فيديو يظهر تراقص مجموعة من الشبان، وتبادلهم القبلات بشكل واضح.

وقال ناشطون إن الفيديو التقط في منطقة “الكبري الميت” بمدينة جدة، فيما ذكر آخرون أنه التقط بمنطقة البحرة التي تقع في محافظة الموية شمال شرق الطائف.

وطالب ناشطون السلطات المعنية بسرعة القبض على الشبان الذين ظهروا في الفيديو، وذلك لاستفزازهم المجتمع السعودي، وقيامهم بأعمال مرفوضة دينيا واجتماعيا.

وشاعت أنباء بأن السلطات قبضت على أحد الظاهرين في الفيديو، إلا أن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة لم يتطرق إلى الموضوع بتاتا، علما بأنه المعني بنشر تفاصيل الرواية الأمنية في أي حادث يقع داخل المنطقة التي تضم جدة والطائف، وغيرها من المدن. وفقا لموقع عربي 21.

#شواذ_الكبري_الميت ❌

نطالب المسئولين بمحاسبة هولاء المجاهرون بالمعصية أشد العقاب وجعلهم عبرة لمن خلفهم والمسئولين في هذا البلد حفظهم الله لايرضون بهذه الأفعال. — مجموعة انسان 🧳 (@AbciiiiPrince) March 6, 2021

حسبي الله ونعم الوكيل الحين م نسمع تم القبض الوضع مو مرا مهم لهم اقل شي ينمسكو انهم تجمع بوقت منع بسبب الكورونا #تجمع_شواذ_في_جده — Seem؛ (@shuygg) March 6, 2021