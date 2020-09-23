فيديو.. تحطم مروحية على متنها ذخائر ومرتزقة في الجفرة

أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية، جراء تحطم مروحية تحمل على متنها ذخائر، وسط ليبيا.

وقال المتحدث باسم الغرفة العميد عبد الهادي دراه في تصريح لوكالة “الأناضول”: “سقوط مروحية كانت تحمل على متنها مرتزقة روس وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة”.

وأضاف: “حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 مرتزقة فاغنر الروسية”.

وأوضح أن “المروحية كانت متجهه نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات”.

ونشر المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” مقطع فيديو أظهر لحظة تحطم المروحية.

وأوضح المركز أن المروحية تحطمت بعد سقوطها عند الساعة 08:15 صباح اليوم جنوب مدينة سوكنة، وعلى متنها كميات من الذخيرة و عناصر مرتزقة فاغنر المساندين لقوات حفتر.

وأشار إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة والثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي ميغ 29 روسيتان في ‎ليبيا يقودها مرتزقة ‎فاغنر واحدة في 28 يونيو والثانية في 07 سبتمبر، منوهاً بأن الطائرات شاركت في غارات جوية قتالية في ليبيا.

#عملية_بركان_الغضب: مشاهد خاصة مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها عند الساعة 08:15 صباح اليوم جنوب مدينة #سوكنة، وعلى… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Mittwoch, 23. September 2020