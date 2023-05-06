فيديو.. تشارلز الثالث يُتوّج رسمياً ملكاً لبريطانيا

تُوّج تشارلز الثالث اليوم السبت رسميًا ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 7 عقود وفي طقوس تعود إلى ألف عام من التاريخ.



تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في أول تتويج بريطاني منذ 70 عاماً #نكمن_في_التفاصيل #Coronation2023 pic.twitter.com/gNLCXJtVpn — Independent عربية (@IndyArabia) May 6, 2023

وانطلقت في لندن مراسم تتويج تشارلز الثالث في حدث تاريخي نادر، ليصبح الملك الـ40، خلفًا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت قبل 7 أشهر عن عمر بلغ 96 عامًا، بعد أن حكمت البلاد 70 عامًا.

وبدأت مراسم التتويج في كنيسة وستمنستر في العاصمة البريطانية بطقوس مسيحية استغرقت ساعتين، بعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات. وهذا التقليد متوارث منذ عام 1066 عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في الكنيسة ذاتها.

👑 لحظة تتويج الملك 👑 كبير أساقفة كانتربري يضع تاج سانت إدوارد على رأس #الملك_تشارلز_الثالث حينها صاح رجال الدين وجميع الحاضرين "ليحفظ الله الملك"#تتويج_الملك_تشارلز3 #تتويج_الملك_تشارلز_الثالث#Coronation pic.twitter.com/VQxUkea1SR — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) May 6, 2023

يُشار إلى أن مراسم تتويج تشرلز هي الثانية من نوعها التي تُبث على التلفزيون، والأولى بالألوان وبخدمة البث التدفقي على الإنترنت، وتُعدّ تأكيدًا دينيًّا لاعتلاء تشارلز العرش، رغم كونه ملك بريطانيا منذ وفاة والدته، والتتويج ذروة مراسم تستمر 3 أيام، وتشمل احتفالًا موسيقيًّا في قصر قلعة ويندسور غربي العاصمة مساء غد الأحد.

وجرت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وتضمنت محطات وإجراءات اختتمت بالتنصيب والجلوس على العرش. كما تم تنصيب الملكة القرينة كاميلا بمراسم أكثر بساطة.

وفي 10 سبتمبر الماضي، أعلن مجلس اعتلاء العرش في بريطانيا، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.

ومن قصر سانت جيمس بلندن، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وأصبح الأمير تشارلز ملكا، وأطلق عليه اسم تشارلز الثالث، وحصلت زوجته كاميلا على وضع الملكة، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر 2022، في إسكتلندا عن عمر ناهز 96 عاما.