فيديو.. تكليف اللواء 52 مُشاة بضبط الأمن في الزاوية

كلف آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، اللواء 52 مشاة بالتمركز داخل بلدية الزاوية المركز في مرحلة أولى من خطة تأمين المدينة.

وقال اللواء النمروش في تصريح تلفزيوني: “لن نسمح باستمرار الفوضى داخل الزاوية وهدفنا حماية مؤسسات الدولة والمواطنين ومنع تعذيبهم من قبل بعض المجرمين الوافدين”.

والتقى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، بمكتبه بإدارة المنطقة العسكرية، عددا من ممثلي حراك شباب الزاوية السلمي، حيث استمع إلى مطالب الشباب.

وأثنى آمر المنطقة في لقائه مع شباب الزاوية على التعامل الحضاري، والوعي الكبير الذي يتحلى به أبناء المدينة، بحفاظهم على ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة، وعدم التخريب.

وفي نهاية اللقاء، أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي بأن المنطقة وكافة منتسبيها تحت أمر أهالي الزاوية، وأن الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل للمدينة.

وشهدت مدينة الزاوية مظاهرات وإغلاق الطريق الساحلي احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية وتفشي الجريمة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لتعذيب شباب ليبيين على أيدي أشخاص يحملون جنسيات أفريقية.

وأصدر شباب المدينة المتظاهرين بياناً تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، تمضن عدة مطالب.

وطالب البيان بإيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم وإجراء انتخابات لبلدية الزاوي، وإيقاف مدير مديرية أمن الزاوية وامتثاله أمام القضاء.

كما طالب المتظاهرون بإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي ونقل المقرات العسكرية التابعة للدولة إلى خارج المدينة، وإلغاء الشرعية غير القانونية الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وتضمن البيان أيضاً مطالبات بإيقاف القوة الأمنية المشتركة الحالية وإعادة تشكيلها، وإلقاء القبض على المرتزقة الأفارقة التابعة للعصابات والأجهزة الأمنية ومداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية، وتجريم السحرة وكل من يتعامل معهم وإصدار قانون ينص على تجريمهم.

هذا وطالب المتظاهرون بإلقاء القبض على جميع المجرمين المتورطين في عمليات القتل والمتورطين في الجرائم الجنائية، ومداهمة أوكار تهريب الوقوع ومنع بيعه على الطريق الساحل وداخل المدينة وإغلاقها بشكل نهائي ومحاسبة أصحاب محطات الوقود الذين ساهموا في إقفال محطاتهم وبيع طلبياتهم للمهربين، بالإضافة إلى مطالبتهم بتفعيل جهاز مكافحة المخدرات ومداهمة أوكار بيع المخدرات.

وأشار البيان إلى ضرورة تشكيل لجنة بأسرع وقت ممكن من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تكون تحت توقيع مشايخ قبائل الزاوية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين.