فيديو.. جهاز دعم الاستقرار يُوضح إستراتيجيته للرفع من كفاءة منتسبيه

أكد مدير مكتب نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار لشؤون التدريب والعمليات الخاصة المقدم محمود القمودي، أن من أهم الخطط المستقبلية للجهاز هي نشر الاستقرار والأمن في كافة ربوع البلاد، والحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الجريمة المنظمة.

وفي حوار مرئي نشره الجهاز عبر موقعه الإلكتروني، قال المقدم القمودي إن إدارة التدريب في العصر الحديث أصبحت من الإدارات المعتمد عليها من قِبل جميع الأجهزة والأمنية والوزارات ومختلف المؤسسات الحكومية.

وأوضح المقدم القمودي أن إدارة التدريب تُساهم في صقل رجل الأمن وزيادة كفائته التدريبية والمهنية وتقليل الأخطاء التي كانت تحدث في السابق.

وفيما يتعلق بالمستهدفين من التدريب في جهاز دعم الاستقرار، أوضح المقدم القمودي أنه يستهدف فئتين مدنية وعسكرية، للإعداد البدني والالتزام بالضبط والربط، وزيادة كفاءة منتسبي الجهاز. كما أكد المقدم القمودي أن من أهم أهداف إدارة التدريب ومعهد التدريب التخصصي بالجهاز تتمثل في خلق رجل أمني نموذجي يتمتع بجميع المواصفات الأمنية العصرية.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية لإدارة التدريب بجهاز دعم الاستقرار سترتكز على إعداد كوادر أمنية ومهنية مؤهلة بالشكل المطلوب، وإعداد خطة أمنية محكمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لافتاً إلى وجود رؤية مستقبلية لافتتاح إدارات أخرى وفروع جديدة للجهاز.

ولفت المقدم القمودي أيضاً إلى وجود خطط أمنية أخرى بمعهد التدريب التخصصي لإعداد كوادر مهنية ومنها دورات الحاسب الآلي ودورات ميدانية لإعداد القادة ودورات فنية في الاتصالات السلكية واللاسلكية ودورات في مكافحة الجريمة الإلكترونية.